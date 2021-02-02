Balıkesirspor 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Balıkesirspor yaptığı duyuru ile 2 oyuncuyu kadrosuna katarak transfer sezonunu kapatmış oldu
02 Şubat 2021 Salı 09:46
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Tff 1.lig’de mücadele eden Balıkesirsportransfer sezonun kapanmasına saatler kala anlaşmaya vardığı Sırp futbolcu Nemanja Mihajlovic ve eski oyuncusu Oğuzhan Çapar’ı kadrosuna dahil etti.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oyuncuları sezon sonuna kadar kiraladılar.
Paylaşımda ise yeni oyuncularına Balıkesirspor’a hoş geldiniz ifadesi kullanıldı.
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