Balıkesirspor 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Tff 1.lig’de mücadele edensezonun kapanmasına saatler kala anlaşmaya vardığı Sırp futbolcu Nemanja Mihajlovic ve eski oyuncusu Oğuzhan Çapar’ı kadrosuna dahil etti.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oyuncuları sezon sonuna kadar kiraladılar.

Paylaşımda ise yeni oyuncularına Balıkesirspor’a hoş geldiniz ifadesi kullanıldı.