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Balıkesirspor 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Balıkesirspor yaptığı duyuru ile 2 oyuncuyu kadrosuna katarak transfer sezonunu kapatmış oldu

02 Şubat 2021 Salı 09:46
Balıkesirspor 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı
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Tff 1.lig’de mücadele eden Balıkesirspor transfer sezonun kapanmasına saatler kala anlaşmaya vardığı Sırp futbolcu Nemanja Mihajlovic ve eski oyuncusu Oğuzhan Çapar’ı kadrosuna dahil etti.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oyuncuları sezon sonuna kadar kiraladılar.

Paylaşımda ise yeni oyuncularına Balıkesirspor’a hoş geldiniz ifadesi kullanıldı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 09:46
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Anahtar Kelimeler:
TransferBalıkesirspor
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