BAL ne zaman başlayacak? Bölgesel Amatör Lig başlayacak mı?

Pandemi nedeniyle uzun bir süredir oynanamayan) futbolseverlerin merak konusu oldu. Futbolseverler Bölgesel Amatör Lig (BAL) ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını ararken Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu amatör liglerle alakalı görüş bildirdi. Bakan Kasapoğlu, amatör liglerin ne zaman başlayacağına dair ipuçları verdi.

Koronavirüs pandemisinden dolayı önlem amacıyla Bölgesel Amatör Ligler’in ertelendiğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı, ‘’Beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının 17 Nisan’da başlayacağını buradan duyuruyoruz. Bu kararın tüm takımlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Dostluk ve kardeşlik içerisinde, sağlıkla geçecek bir sezon diliyorum. Konuyla ilgili detaylar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacaktır’’ dedi. Bu karar amatör liglerle sevinçle karşılandı.