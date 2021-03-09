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Bakasetas 12 golle en golcü sezonunu geçiriyor

Trabzonsporlu Bakasetas, Alanyaspor maçında bu sezonki 12.golünü attı. Yunan oyuncu bu golle kariyer rekoru kırsa da takımının yenilgisine engel olamadı.

09 Mart 2021 Salı 10:16
Bakasetas 12 golle en golcü sezonunu geçiriyor
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Devre arasında Alanyaspor’dan Trabzonspor’a transfer olan Bakasetas, eski takımına karşı 1 gol attı. Yunan yıldız Alanyaspor’a attığı bu golle ligdeki 12.golünü attı ve bir sezonda en çok gol attığı sezonu geride bıraktı.

Yunan yıldızın attığı gol Trabzonspor’un yenilgisine engel olamadı. Bakasetas, dün oynanan Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü ve önümüzdeki hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Bakasetas, devre arasında transfer olduğu günden bu yana Trabzonspor’da 5 gol kaydetti. Trabzonspor’un en önemli hücum silahı haline gelen oyuncunun yokluğunda bordo mavili ekibinden nasıl bir performans sergileyeceği ise merak ediliyor.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 10:16
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBakasetas
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