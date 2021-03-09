Bakasetas 12 golle en golcü sezonunu geçiriyor

Devre arasında Alanyaspor’dan Trabzonspor’a transfer olan Bakasetas, eski takımına karşı 1 gol attı. Yunan yıldız Alanyaspor’a attığı bu golle ligdeki 12.golünü attı ve bir sezonda en çok gol attığı sezonu geride bıraktı.

Yunan yıldızın attığı gol Trabzonspor’un yenilgisine engel olamadı. Bakasetas, dün oynanan Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü ve önümüzdeki hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Bakasetas, devre arasında transfer olduğu günden bu yana Trabzonspor’da 5 gol kaydetti. Trabzonspor’un en önemli hücum silahı haline gelen oyuncunun yokluğunda bordo mavili ekibinden nasıl bir performans sergileyeceği ise merak ediliyor.