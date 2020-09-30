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Bakan müjdeyi verdi! Galatasaray - Glasgow Rangers maçı 1 Ekim’de şifresiz yayınlanacak

Avrupa kupalarında ki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim tarihinde Glasgow Rangers takımıyla yapacağı maç öncesi taraftarlara müjde gibi haber geldi.Galatasaray - Glasgow Rangers maçı 1 Ekim’de şifresiz yayınlanacağı duyuruldu.

30 Eylül 2020 Çarşamba 01:06
Bakan müjdeyi verdi! Galatasaray - Glasgow Rangers maçı 1 Ekim’de şifresiz yayınlanacak
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Küresel çapta yaşanan koronavirüs salgın hastalığı sonrasında başlayan normalleşme süreciyle birlikte futbol severlerin merakla beklediği UEFA maçlarıda başladı.

Ancak hastalık sebebiyle maçlar seyircisiz oynanıyor ve milyonlarca taraftar takımlarını ekranları başından destekliyor.


Ülkemizin temsilcisi Galatasaray takımıda UEFA maçını 1 ekim tarihinde İskoçya takımı olan Glasgow rangers ile deplasmanda yapacak.

Taraftarın heyecanla beklediği maç öncesinde müjde gibi açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan geldi.

Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzeriden yapmış olduğu açıklamada 1 Ekim tarihinde oynanacak olan UEFA Kupası eleme maçı Glasgow rangers - Galatasaray maçı teve2 kanalında şifresiz yayınlanacağını duyurdu.



Son Güncelleme: 30.09.2020 01:06
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