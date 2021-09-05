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Aziz Yıldırım, Kocaelispor’a jest yaptı! Sadece 1 milyon Dolar alacak

Kocaelispor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı olan Aziz Yıldırım’a borcu ile ilgili açıklamada bulundu. Aziz Yıldırım ile yapılan görüşmeler sonrasında, Aziz Yıldırım’ın, Kocaelispor’a daha önce vermiş olduğu 1,5 milyon Dolar borca indirim yaptığı açıklandı. Kocaelispor Kulübü’nün yapmış olduğu bu açıklamada var olan 1,5 milyon Dolarlık borçlarının, 1 milyon Dolara indirildiği söylendi.

05 Eylül 2021 Pazar 15:37
Aziz Yıldırım, Kocaelispor’a jest yaptı! Sadece 1 milyon Dolar alacak
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Kocaelispor Kulübü, 2002 yılından beri Aziz Yıldırım’a olan borcuna dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada, 1,5 milyon Dolar olan borçlarını, bir yıl ertelemeli ve faizsiz bir şekilde Aziz Yıldırım’a ödeyecekleri ifade edildi.

Kocaelispor Kulübü’nün ekonomik sıkıntılarının olduğu bir dönemde Aziz Yıldırım, kulübe 1,5 milyon Dolar borç vermişti. Borç, uzun süre ödenmeyince yasal faiz oranları ve icra masraflarıyla birlikte güncel olarak 26 milyon TL oldu. İki tarafında yapmış olduğu görüşme ile, Aziz Yıldırım’ın kendisine 1,5 milyon Dolarlık borcu bulunan Kocaelispor Kulübü’ne indirim yaptı. Hali hazırda 1,5 milyon Dolar olan borçlarını 1 milyon Dolara indirdi. Aynı zamanda ödenecek olan meblağının bir yıl ertelenerek ödenmesi, aynı zamanda faiz olmadan ödenmesine karar verildi. Ayrıca, Kocaelispor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; anlaşma kolaylığı sağlayan Aziz Yıldırım’a,  geçen bu süreçte yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya, aynı zamanda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:37
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Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımKocaelispor
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