Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?

Süper Lig’i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de gözler seçime çevrilmiş durumda. Mevcut başkan Ali Koç’un aday olduğu seçimde, ikinci bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Bu noktada kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’dan beklenmedik bir hamle geldi. Yıldırım, seçime sayılı günler kala basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Seçimden önce basın toplantısını gerçekleştirmeyi düşünen Yıldırım, camiayla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.
Seçim ertelenebilir
Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan beklenmedik bir hamle geldi. Yıldırım’ın seçimden önce basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulunacağını öğrenilirken, basın toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz netlik kazanmadı.