Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?

Süper Lig’i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de gözler seçime çevrilmiş durumda. Mevcut başkan Ali Koç’un aday olduğu seçimde, ikinci bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Bu noktada kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’dan beklenmedik bir hamle geldi. Yıldırım, seçime sayılı günler kala basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Seçimden önce basın toplantısını gerçekleştirmeyi düşünen Yıldırım, camiayla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

Seçim ertelenebilir

Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Ali Koç bugün yaptığı açıklamayla seçimin ertelenebileceğini duyurdu. Koç, Pazar günleri sokağa çıkma yasağından dolayı seçimin 25-26 Haziran’a ertelenebileceğini duyururken, Pazar günü için izin almaları durumunda seçimin belirlenen tarihte yani 12-13 Haziran’da yapılacağını duyurdu. Ancak izin işinin zor olduğunu belirten Koç, seçimin 25-26 Haziran’a ertelenmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan beklenmedik bir hamle geldi. Yıldırım’ın seçimden önce basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulunacağını öğrenilirken, basın toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz netlik kazanmadı.