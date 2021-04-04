Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Alanya Gençlerbirliği Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 32.haftasında Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Ligde 5’inci sırada yer alan Alanyaspor Avrupa kupaların zorlamak isterken, ligde 20’inci sırada yer alan Gençlerbirliği kümede kalma adına final maçına çıkıyor.

Muhtemel 11’ler

Alanyaspor:

Gençlerbirliği:

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Marafona, Juanfran, Fatih, Siopis, Moubandje, Berkan, Salih, Umut, Tayfur, Davidson, Mustafa PektemekNordfeldt, Johansson, Mustafa Akbaş, Arda, Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Lima

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ali Şansalan görev yapacak

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Alanyaspor’da 6 eksik bulunuyor

Ev sahibi Alanyaspor’da zorlu maç öncesi 6 önemli eksik bulunuyor. Turuncu yeşillilerde Caulker, Efecan ve Babacar sakatlıkları nedeniyle maçta yer almazken, savunmanın önemli isimlerinden Tzavellas ile Bareiro ve Ceyhun da kart cezaları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak.

Gençlerbirliği ile 8’inci kez

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı izle

Alanyaspor lig tarihinde Gençlerbirliği ile daha önce 7 kez karşılaştı ve bu maçlarda 3 galibiyet aldı. Gençlerbirliği ise rakibini 2 kez yenebildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı Alanyaspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı saat 16:00’da beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olanlar takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın haklarını beIN Medya grubunun elinde bulunduğu için maçları abone olanlar izleyebiliyor.

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