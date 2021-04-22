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Aytemiz Alanyaspor Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Alanya Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 36.hafta heyecanı Alanyaspor Gaziantep FK maçıyla devam ediyor. Maç öncesi futbol severler Aytemiz Alanyaspor Gaziantep FK Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Alanya Gaziantep Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 15:30
Aytemiz Alanyaspor Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Alanya Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 36.haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Ligin başaltı takımları arasında yer alan iki ekibin mücadelesi öncesi nefesler tutuldu. Alanyaspor zorlu karşılaşma öncesi ligde 52 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise ligde 51 puanla 7’inci sırada yer alıyor.

Alanyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman başlayacak?

Alanyaspor Gaziantep FK maçı 22 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Alanyaspor:

Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Efkan, Berkan, Davidson, Efecan, Babacar

Gaziantep FK:

Günay, Olkowski, Djilobdji, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

Alanya’da tek eksik

Ligde son haftalarda düşüş yaşayan Alanyaspor Gaziantep karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Akdeniz ekibinde zorlu maç öncesi tek eksik Hasan Hüseyin Acar olarak öne çıkıyor.

Gaziantep’te 4 eksik

Zorlu Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Gaziantep FK’de cezalı Güray Vural ile sakatlıkları devam eden Oğuz Ceylan, Kana Bıyık ve Alin Tosca karşılaşma yer alamayacak.

Alanyaspor Gaziantep canlı izle

22 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak olan Alanyaspor Gaziantep FK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı aboneler takip edebilecek.

Buna karşın maçları intenette ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlarla ilgili alınan yeni kararlar kapsamında bu yayınları izleyenler hakkında da adli işlem yapılıyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 22.04.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporGaziantepSüper Lig
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