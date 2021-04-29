Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Alanya Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 38’inci haftasında Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde olan sarı lacivertliler bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe ligde 72 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aytemiz Alanyasporise ligde 56 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor.

Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?

Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Kritik karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Alanyaspor:

Fenerbahçe:

Fenerbahçe 4’te 4 peşinde

Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Efkan, Davidson, MustafaHarun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Sinan, Valencia

Teknik sorumlu olarak takımın başına gelen Emre Belözoğlu Fenerbahçe’nin başında çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son üç maçı kazanan sarı kanarya Alanya maçını kazanarak 4’te 4 yapmak istiyor.

Alanya ve Fenerbahçe 10’uncu kez karşılaşıyor

Lider Beşiktaş’ın Rize karşısında kazanmasının ardından puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe maçtan mutlak üç puan almak isteyecek.

Alanya ve Fenerbahçe ligde daha önce 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 5, Alanya ise 2 kez kazanırken 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ayrıca ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1’lik skorla kazanmıştı.

Alanyaspor Fenerbahçe canlı

29 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak olan Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1’den yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. ayrıca bu sitelerdeki yayınlar 4-5 dakika geriden gelip, sık sık kasman ve donma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.