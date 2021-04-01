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Aynı hakem üst üste aynı takımın maçını yönetebilir mi?

MHK tarihinde ilk defa bir hakem üst üste iki hafta aynı takımın karşılaşmasına verildi. Bu tartışmalara neden olan olayın sebebi ise Halil Umut Meler' in Fenerbahçe maçından sonra Kasımpaşa Beşiktaş maçına atanması oldu. Peki aynı hakem üst üste iki hafta boyunca aynı takımın karşılaşmalarını yönetebilir mi?

01 Nisan 2021 Perşembe 15:09
Aynı hakem üst üste aynı takımın maçını yönetebilir mi?
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Süper Lig 32. haftada oynanacak olan mkarşılaşmaların hamki hakemler tarafından yönetileceği açıklandı. Kasımpaşa ve Beşiktaş karşılşamasındaki atama için sosyla medya tarafınan oldukça gündeme taşındı. MHK, Sergen Yalçın'ın Halil Umut Meler'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" sözlerinin ardından FIFA kokartlı hakemi iki hafta üst üste Beşiktaş maçına atammış bulundu.

Sergen Yalçın, Sarı lacivertlilerle oynan ve 1-1 skorla sonuçlanan derbi sonrasında "Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim. Kendisini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkdaşlar verilirse memnun olurum" sözlerini kullandı.

Tartışma yaratan bir diğer olay ise Hatayspor Galatasaray mücadelelerinde yalandı. Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ardından ilk defa sarı kırmızılıların maçına atandı.

Süper Lig'de oynanacak 32. hafta maçları

Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker

Ç. Rizespor - Karagümrük: Ümit Öztürk

Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

Hatayspor-  Galatasaray: Fırat Aydınus

BB Erzurumspor - Konyaspor: Sarper Barış Kaya

Ankaragücü - Antalyaspor: Ali Palabıyık

Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umut Meler

Fenerbahçe - Denizlispor: Cüneyt Çakır



Son Güncelleme: 01.04.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
AynıHakemDerbiMaç
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