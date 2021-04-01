Aynı hakem üst üste aynı takımın maçını yönetebilir mi?

Süper Lig 32. haftada oynanacak olan mkarşılaşmaların hamki hakemler tarafından yönetileceği açıklandı. Kasımpaşa ve Beşiktaş karşılşamasındaki atama için sosyla medya tarafınan oldukça gündeme taşındı. MHK, Sergen Yalçın'ın Halil Umut Meler'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" sözlerinin ardından FIFA kokartlı hakemi iki hafta üst üste Beşiktaş maçına atammış bulundu.
Sergen Yalçın, Sarı lacivertlilerle oynan ve 1-1 skorla sonuçlanan derbi sonrasında "Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim. Kendisini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkdaşlar verilirse memnun olurum" sözlerini kullandı.
Tartışma yaratan bir diğer olay ise Hatayspor Galatasaray mücadelelerinde yalandı. Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ardından ilk defa sarı kırmızılıların maçına atandı.
Süper Lig'de oynanacak 32. hafta maçları
Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker
Ç. Rizespor - Karagümrük: Ümit Öztürk
Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
BB Erzurumspor - Konyaspor: Sarper Barış Kaya
Ankaragücü - Antalyaspor: Ali Palabıyık
Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Denizlispor: Cüneyt Çakır