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Aykut Kocaman'dan maç öncesi açıklamalar

Fenerbahçe ve Başakşehir arasındaki kupa mücadelesi için Aykut Kocaman maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Ligde aşağılarda yer alan teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir hakkında düşüncelerini belirtti.

09 Şubat 2021 Salı 21:24
Aykut Kocaman'dan maç öncesi açıklamalar
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Başakşehir teknik direktörü olan Aykut Kocaman 9 Şubat tarihinde gerçekleşen Başakşehir- Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Kocaman kupa mücadelesi için yapılan maç öncesinde yeni takımı olan Başakşehir'in performansı hakkında açıklamalar yaptı. 

2000 yılından bu yana antrenörlük yapan Kocaman, ligde durumlarının pek parlak olmamasına rağmen takımın kapasitesinin yüksek olduğunu, ancak sıkıntılı bir dönem olduğu için oyunculara antreman yaptıramadıklarını bu sebeple oyunculardan bir şey istemenin pek mümkün olmadığını belirtti. 

Hedeflerinin ligde yukarı çıkmak ardından ise Fenerbahçe'yi geçebilirlerse kupaya devam etmek olduğunu belirten Kocaman, ayrıca takım savunmasının kolay olduğunu ancak hücumun ise çok tekrar ve alıştırma gerektiğini ifade ederken, futbolda kolay vazgeçmenin olmadığını ve aynı şekilde kendinin de çabuk vazgeçmediğini belirtti. Futbol şansının ise yanlarında olması durumunda başarabileceklerine inandığını söyledi. 



Son Güncelleme: 09.02.2021 21:24
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Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanFenerbahçeBaşakşehirFenerbahçe- Başakşehir Maçı
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