Aykut Kocaman'dan hakem eleştirisi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Konya ekibi İttifak Holding Konyaspor ile İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Uzun bir süredir alt sıralarda bulunan son şampiyon Başakşehir, bu maçtan da beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam oynadıkları bu maçın bir başkaldırı maçı olduğunu söyledi. Bu maçla beraber geleceğe dair umutlandıklarını ifade eden başarılı teknik adam, hakemlerin karar konusunda belli bir standardı yakalamaları gerektiğini de ifade etti.

Açıklamalarını sürdüren Aykut Kocaman, “Oynadığımız son iki maça göre artık son haftalara yaklaştığı için kazanmak zorundayız. Takım özellikle son iki haftada benim istediğim oyunu yavaş yavaş sahaya yansıtmaya başladı. Futbolcular da biz son şampiyonuz, küme düşmeyiz şeklinde bir düşünce var. Futbolcular haklı, Başakşehir kulübü kaliteli futbolcuları bir araya gelmesiyle oluşmuş. Ancak maalesef küme düşme hattında yer alıyor. Futbolcuların bu zihniyetten çıkıp bir an önce kendilerini sahaya vermeleri gerekiyor” dedi.

Aykut Kocaman, “Geçen hafta topu oyuna çok yavaş sokuyordu. Bugün oynadığımız karşılaşmada topu biraz daha hızlandırmak istedik. Bu sayede rakibin pozisyonları bozmaya çalıştık. İlk yarı dengeli bir oyun vardı. Bizim planlarımız olduğu gibi, rakibin de bizimle ilgili planları oluyor. Onlarda sahaya kazanmak için çıkıyor. Takım kaliteli oyunculardan olursa da şimdiye kadar bu kaliteyi sahada görememiştik. Ancak bugünkü karşılaşmada Başakşehir’in geçen yılki kalitesi biraz olsun ortaya çıktı. Gerçekten pozisyonlar yakaladık. Onların ilk atağı gol oldu. Kazanamadık ancak golden sonra verdiğimiz tepki ümit vericiydi” dedi.

Kocaman sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Ahmet ile Enzo aynı anda topa yükseldi. Ancak Enzo‘nun ayakları yerden kesildi. Hakem penaltıyı iptal etti ancak sonrasında yanlış karar verdi diye düşünüyorum. Bu maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki Galatasaray maçına odaklanmamız gerekiyor. Benim amacım doğruyu ya da yanlışı ortaya çıkarmak değil, hakemlerin bir standart yakalaması gerektiğidir.”

Sözlerini sürdüren başarılı ve tecrübeli teknik adam, takımın mevcut durumu kabullenmediğini ve bu maçın bir başkaldırı maçı olduğunu ifade etti. Kocaman, “Evet, bu takım bir son şampiyon. Futbolcularda ilk geldiğim zaman gözlemlediğim şey biz nasıl olsa şampiyonuz, küme düşmeyiz şeklinde bir düşünceydi. Ancak haftalar geçtikçe futbolcular da işin ciddiyetini kavradı. Bu kadar kaliteli oyuncuların bir araya geldiği takımın hak ettiği yer burası değil. Hem oyuncular hem teknik ekip hem de yönetim olarak farklı bir irade ortaya koymalıyız. Bu sezon bu maçla birlikte en yüksek mesafemizi koştuk. Oyuncularımın bu maçtaki azmini gerçekten çok beğendim. Önceki maçlara göre istediklerimi sahaya daha iyi yansıtan bir takım vardı. Bu şekilde ilerlersek önümüzdeki haftalarda bir galibiyet serisi yakalayacağınızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Maç sonunda sözlerine devam eden Aykut Kocaman, “Kariyerinde iki kez ara sezonda Konyaspor’a transfer oldum. Bunlardan birisi 13. haftaydı. Diğeri de sekizinci haftaydı. Ben kariyerimde hiçbir zaman bu kadar az gol attığımız ve bu kadar az puan aldığımız bir dönem yaşamamıştım. Böyle bir durumla daha önce karşı karşıya kalmadım. Elbette ki futbolda her şey var. Çünkü top yuvarlaktır cetvelle çizilmez, arkadaşlık kutsaldır hiçbir zaman bozulmaz. Futbol bu, bir anda çok farklı şeylerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi’ni kaldırmış takımların alt liglerde mücadele ettiğini görüyoruz bugün. Dolayısıyla futbolda ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Bu atasözlerini tecrübe ettik. Çok ilginç şeyler gördük. Bugünkü durumumu Konyaspor’daki dönemimle karşılaştırmak elbette ki doğru olmaz. Dengesi bozulmuş bir takımımız var. Geçen seneki temposundan çok uzak. Bizim amacımız geçen yılki tempoyu yakalamak ve takımı bir istikrara kavuşturmaktır. Görüldüğü gibi bu çok kolay olmayacak. Ancak bu durumu düzeltmek için yönetim, teknik ekip ve oyuncularla bir aile ortamı oluşturup gereken çalışmaları ve çabayı göstereceğiz. Bugün gol yedik, golden sonra gerçekten maçı ne kadar çok istediğimizi gösterdik. Golü bulduk ancak üstünlük sayısını elde edemedik. Dediğim gibi burada iki puan kaybetmiş olsak da geleceğe dair ümitliyiz. Uzun bir süredir kazanamıyoruz. Bir an önce ilk galibiyetimizi alıp üst üste galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Galibiyet serisine önümüzdeki hafta oynayacağımız Galatasaray maçıyla başlamak istiyoruz. Bu sene şampiyonluk ve Avrupa kupaları bizim için büyük bir hayal olacak. Hatta imkansız bile diyebiliriz. Bu seneki amacımız ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirerek önümüzdeki sezon için ne kadar iddialı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bunun için sahada gerekli mücadeleyi vereceğiz” şeklinde konuşarak hem maçı hem de takımıyla alakalı güncel durum hakkında yorumlarda bulundu.