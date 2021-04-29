Aykut Kocaman oyuncularını tebrik etti

Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftası oynanırken üst sıralardaki takımların şampiyonluk mücadelesi kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, alt sıralardaki takımların ligde kalma mücadelesi de nefesleri kesiyor. Son olarak alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u 2-1 yendi. Deplasman takımı mücadeleyi 10 kişi tamamladı.. Başakşehir Teknik Direktörümaç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, eksik oynadıkları maçta iyi bir şekilde mücadele ederek geriden gelerek maçta üç puanı alan oyuncularını kutladı. Kocaman, ‘’Her iki takımın da acil bir üç puana ihtiyacı olan bir maçtı. Bu hafta diğer sonuçlara bakacak olursak dalgalı geçen bir hafta var. Biz istediğimizi aldık. Önümüzdeki maçlarda da galibiyet ve puanlar almak için mücadele edeceğiz’’ dedi.