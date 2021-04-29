İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Aykut Kocaman oyuncularını tebrik etti

Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında Başakşehir, deplasmanda BB Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti. Aykut Kocaman maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2021 Perşembe 21:22
Aykut Kocaman oyuncularını tebrik etti
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftası oynanırken üst sıralardaki takımların şampiyonluk mücadelesi kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, alt sıralardaki takımların ligde kalma mücadelesi de nefesleri kesiyor. Son olarak alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u 2-1 yendi. Deplasman takımı mücadeleyi 10 kişi tamamladı.. Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, eksik oynadıkları maçta iyi bir şekilde mücadele ederek geriden gelerek maçta üç puanı alan oyuncularını kutladı. Kocaman, ‘’Her iki takımın da acil bir üç puana ihtiyacı olan bir maçtı. Bu hafta diğer sonuçlara bakacak olursak dalgalı geçen bir hafta var. Biz istediğimizi aldık. Önümüzdeki maçlarda da galibiyet ve puanlar almak için mücadele edeceğiz’’ dedi.




Son Güncelleme: 29.04.2021 21:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanBaşakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Sivasspor Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Sivasspor Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Sivasspor Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Sivas Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sivasspor Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Sivas Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Covid-19 da rekor aşılama Almanya'dan geldi
Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 BeinConnect canlı maç izle Alanya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2021
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 18. gece namazı nasıl kılınır?
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
Steam indirim tarihleri belli oldu mu? Steam'da Altın Hafta (Golden WEEK ) kampanyası indirim tarihi belli oldu
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıcılığı nedeni ile tavsiye edilen 15 kitap
Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2021 Yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın hayatı!
Akrep 21. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Mucize Doktor dizisi Ezo karakteri kimdir? Sera Kutlubey'in hayatı ve yer aldığı diziler
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.