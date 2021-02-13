Ayın Futbolcusu ödülünü kazandı: İlkay Gündoğan

30 yaşında olan yetenekli futbolcu İlkay Gündoğan, Premier Lig’de Manchester City takımında orta sahada oynuyor. Gündoğan, 2021 Ocak ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig, Gündoğan’ın listede yer alan diğer 7 futbolcuyu elediğini ve birinci olduğunu açıkladı. Gündoğan,ödülüne sahip oldu.

Gündoğan, futbol kariyeri süresince ilk defa bu ödülü kazandı. Yetenekli futbolcu, Manchester City olarak güçlü bir takım olduklarını ve bu durumdan mutlu olduğunu dile getirdi. Manchester City-Liverpool arasında oynanan maçta Gündoğan, rakip takımın kalesine 2 gol atmayı başarmıştı. Gündoğan, ocak ayında ilk 11’de yer aldığı maçlarda toplam 5 gol attı ve ayın futbolcusu ödülünü kazandı.

