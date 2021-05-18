İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Avusturya’ya Türk pilotlar damgasını vurdu

Avrupa Le Mans otomobil yarış serisinin Avusturya’daki ikinci yarışında Türk pilotlar Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç damgasını vurdu. Bölükbaşı ve Yloluç kendi alanlarında ikinci oldu.

18 Mayıs 2021 Salı 19:52
Avusturya’ya Türk pilotlar damgasını vurdu
Takip Et:

Avrupa Le Mans adı altında düzenlenen organizasyonun ikinci yarışı Avusturya’nın Red Bull Ring pistin yapıldı. Yarışa Racing Team Turkey ile katılan 35 yaşındaki Türk pilot Salih Yoluç  ve Eurointenational takımıyla yarışan 23 yaşındaki genç pilot Cem Bölükbaşı yarışa damgasını vurdu. LMP3 sınıfında iki saatlik bir yarış mücadelesi sonunda birinciliği az farkla kaçırarak ikinci oldu. LMP2 Pro/Am alanındaysa Salih Yoluç, Racing Team Turkey takımı ile yarışı ikinci sırada tamamladı. Yoluç, genel klasmanda dördüncü sırada yer alıyor.

Cem Bölükbaşı, yarış bitiminde sponsoru olan milli oyuncumuz Merih Demiral’ın markası ‘’Team Demiral’’ tişörtü ve Türk bayrağı ile kameralara pozlar verdi. Genç pilot daha önce Formula 3 Asya Şampiyonası’nda en başarılı 10 yarış pilotu arasında yer almıştı.

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 19:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cem BölükbaşıSalih Yoluç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Altınordu - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Altınordu - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?

Popüler Haberler

Baraj dizisinde Ayşe karakterine Hira Su Yıldız hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın'ın yer aldığı diziler
Baraj dizisine katılan Nezaket Erden kimdir? Nermin karakteri kimdir?
Baraj final mi yapacak? FOX TV Baraj yeni bölüm var mı, yok mu?
Masumlar Apartmanı dizisinin Esra'sı Esra Ruşan'ın hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel yer aldığı dizi ve film yapımları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba diziden ayrıldı mı? Ali Sürmeli Edho'ya geri gelecek mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel nerelidir?
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Baraj dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel hakkında bilgiler
Show TV canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara dizisinde Nejat karakterini Erol Ozan Ayhan canlandırıyor
Menajerimi Ara Barış kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Can Aktaş oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.