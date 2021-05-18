Avusturya’ya Türk pilotlar damgasını vurdu

Avrupa Le Mans adı altında düzenlenen organizasyonun ikinci yarışı Avusturya’nın Red Bull Ring pistin yapıldı. Yarışa Racing Team Turkey ile katılan 35 yaşındaki Türk pilot Salih Yoluç ve Eurointenational takımıyla yarışan 23 yaşındaki genç pilot Cem Bölükbaşı yarışa damgasını vurdu. LMP3 sınıfında iki saatlik bir yarış mücadelesi sonunda birinciliği az farkla kaçırarak ikinci oldu. LMP2 Pro/Am alanındaysa Salih Yoluç, Racing Team Turkey takımı ile yarışı ikinci sırada tamamladı. Yoluç, genel klasmanda dördüncü sırada yer alıyor.
Son Güncelleme: 18.05.2021 19:52