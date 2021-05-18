Avusturya’ya Türk pilotlar damgasını vurdu

Avrupa Le Mans adı altında düzenlenen organizasyonun ikinci yarışı Avusturya’nın Red Bull Ring pistin yapıldı. Yarışa Racing Team Turkey ile katılan 35 yaşındaki Türk pilot Salih Yoluç ve Eurointenational takımıyla yarışan 23 yaşındaki genç pilot Cem Bölükbaşı yarışa damgasını vurdu. LMP3 sınıfında iki saatlik bir yarış mücadelesi sonunda birinciliği az farkla kaçırarak ikinci oldu. LMP2 Pro/Am alanındaysa Salih Yoluç, Racing Team Turkey takımı ile yarışı ikinci sırada tamamladı. Yoluç, genel klasmanda dördüncü sırada yer alıyor.

Cem Bölükbaşı, yarış bitiminde sponsoru olan milli oyuncumuz Merih Demiral’ın markası ‘’Team Demiral’’ tişörtü ve Türk bayrağı ile kameralara pozlar verdi. Genç pilot daha önce Formula 3 Asya Şampiyonası’nda en başarılı 10 yarış pilotu arasında yer almıştı.