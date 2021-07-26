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Avusturyalı bisikletçi Anna Kiesenhofer, yol bisikleti kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu

Avusturyalı bisikletçi Anna Kiesenhofer, yol bisikleti kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kadın sporcu ilginç hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:40
Avusturyalı bisikletçi Anna Kiesenhofer, yol bisikleti kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu
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2020 Tokyo Olimpiyatları tüm heyecanı ile devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle seyircisiz yapılan yarışlarda ilginç hikayelere de sahne oluyor. Bu hikayelerden birisi de olimpiyatların ikinci gününde yaşandı.

Yol bisikleti kategorisinde mücadele eden Avusturyalı kadın bisikletçi Anna Kiesenhofer, 137 kilometrelik yarışta en rakibine 1 dakika 15 saniye fark atarak yarışı 3 saat 52 dakika 45 saniyede tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Avusturyalı Kiesenhofer, ilginç hikayesi ile de gündeme geldi.

30 yaşındaki başarılı sporcu, 4 sene boyunca bireysel olarak bir takıma katılmadan çalışmalarını sürdürdü. Kiesenhofer Cambrigde Üniversitesi’nden mezun oldu ve Catalonia Üniversitesi’nde matematik alanın akademisyen mesleğine de devam ediyor. Kadın sporcu Avusturya tarihinde bisiklet kategorisinde ilk altın madalyayı kazandı.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:40
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Anahtar Kelimeler:
Anna KiesenhoferAvusturyalı
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