Avrupa’nın devleri Szalai için sıraya girdi! Sevilla’dan sonra Atletico Madrid’de devreye girdi

Geçen sezonun devre arasında Güney Kıbrıs liginden Fenerbahçe’ye transfer olan Attila Szalai, 9 ayda piyasa değerini 11 milyon Euroya katladı. Macaristan milli takımıyla da çıkışını sürdüren Szalai, takımın en istikrarlı simi olarak öne çıkıyor.

Performansıyla Avrupa’nın devlerini peşine takan Szalai için son olarak La Liga’nın son şampiyonuMadrid’in devreye girdiği iddia edildi. Daha önce Napoli, Aston Villa gibi ekiplerin yanı sıra İspanya’dan’nın da listesine giren Macar stoper son olarak Atletico Madrid ile anıldı.

İspanyol basını Sevilla’nın talip olduğu 23 yaşındaki stoper için Atletico Madrid’in de devreye girdiğini yazdı. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szalai için Başkan Ali Koç en az 20 milyon Euro talep ettiklerini söylemişti.