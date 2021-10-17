Avrupa’nın devleri Szalai için sıraya girdi! Sevilla’dan sonra Atletico Madrid’de devreye girdi

Geçen sezonun devre arasında Güney Kıbrıs liginden Fenerbahçe’ye transfer olan Attila Szalai, 9 ayda piyasa değerini 11 milyon Euroya katladı. Macaristan milli takımıyla da çıkışını sürdüren Szalai, takımın en istikrarlı simi olarak öne çıkıyor.
İspanyol basını Sevilla’nın talip olduğu 23 yaşındaki stoper için Atletico Madrid’in de devreye girdiğini yazdı. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szalai için Başkan Ali Koç en az 20 milyon Euro talep ettiklerini söylemişti.
Son Güncelleme: 17.10.2021 16:04