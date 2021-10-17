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Avrupa’nın devleri Szalai için sıraya girdi! Sevilla’dan sonra Atletico Madrid’de devreye girdi

Fenerbahçe’nin Macar yıldızı Attila Szalai’nin talipleri artıyor. İtalyan, İngiliz ve İspanyol ekiplerinin ilgilendiği Szalai için Atletico Madrid devreye girdi. La Liga’nın son şampiyonu Fenerbahçe’nin yıldızı için girişimlere başlayacak.

17 Ekim 2021 Pazar 16:04
Avrupa’nın devleri Szalai için sıraya girdi! Sevilla’dan sonra Atletico Madrid’de devreye girdi
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Geçen sezonun devre arasında Güney Kıbrıs liginden Fenerbahçe’ye transfer olan Attila Szalai, 9 ayda piyasa değerini 11 milyon Euroya katladı. Macaristan milli takımıyla da çıkışını sürdüren Szalai, takımın en istikrarlı simi olarak öne çıkıyor.

Performansıyla Avrupa’nın devlerini peşine takan Szalai için son olarak La Liga’nın son şampiyonu Atletico Madrid’in devreye girdiği iddia edildi. Daha önce Napoli, Aston Villa gibi ekiplerin yanı sıra İspanya’dan Sevilla’nın da listesine giren Macar stoper son olarak Atletico Madrid ile anıldı.

İspanyol basını Sevilla’nın talip olduğu 23 yaşındaki stoper için Atletico Madrid’in de devreye girdiğini yazdı. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szalai için Başkan Ali Koç en az 20 milyon Euro talep ettiklerini söylemişti.


Son Güncelleme: 17.10.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
SevillaAtleticoSzalaiFenerbahçe
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