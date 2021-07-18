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Avrupa’nın devleri Paul Pogba’nın peşinde

Manchester United forması giyen yıldız oyuncu Paul Pogba kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı. Avrupa’nın devleri yıldız oyuncuyu transfer etmek için büyük bir yarışa girecek. Pogba EURO 2020’deki performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

18 Temmuz 2021 Pazar 18:49
Avrupa’nın devleri Paul Pogba’nın peşinde
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Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a rekor bonservisle transfer olan Paul Pogba yeni sözleşme imzalamaya yanaşmıyor. İngiliz ekibinde inişli çıkışlı bir grafik çizse de özellikle EURO 2020’de Fransa milli takımında gösterdiği performansla bir kez daha kendisini öne çıkaran Pogba için Avrupa’nın devleri harekete geçti.

Eski takımı Juventus, İspanyol devi Real Madrid Haziran 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Paul Pogba’yı kadrosuna katmak için büyük bir yarışa girişecek. Pogba geçen sezon Manchester United formasıyla çıktığı 46 maçta 7 gol 6 asist yapmıştı.


Son Güncelleme: 18.07.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
Paul PogbaReal MadridJuventus
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