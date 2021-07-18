Avrupa’nın devleri Paul Pogba’nın peşinde

Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a rekor bonservisle transfer olanyeni sözleşme imzalamaya yanaşmıyor. İngiliz ekibinde inişli çıkışlı bir grafik çizse de özellikle EURO 2020’de Fransa milli takımında gösterdiği performansla bir kez daha kendisini öne çıkaran Pogba için Avrupa’nın devleri harekete geçti.

Eski takımı Juventus, İspanyol devi Real Madrid Haziran 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Paul Pogba’yı kadrosuna katmak için büyük bir yarışa girişecek. Pogba geçen sezon Manchester United formasıyla çıktığı 46 maçta 7 gol 6 asist yapmıştı.