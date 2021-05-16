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Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye 2 tane bronz madalya kazandı

Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye 2 tane bronz madalya kazandı. Türkiye, Avrupa Yürüyüş Kupası’nda üçüncü oldu.

16 Mayıs 2021 Pazar 20:39
Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye 2 tane bronz madalya kazandı
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2021 yılı Avrupa Yürüyüş Kupası Çek Cumhuriyeti’nin Podebrady kentinde düzenlendi. Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye 2 tane bronz madalya kazandı. Türkiye, Avrupa Yürüyüş Kupası’nda üçüncü oldu.

20 yaş altı kategorisinde yarışan Türkiye Yürüyüş Milli Takımı, İspanya ve Fransa’dan sonra üçüncü olarak iki tane bronz madalya kazandı. Milli sporcularımızdan Serhat Güngör, 10 kilometre kapsamında düzenlenen yarışmada 42.20 seviyesinde derece alarak üçüncü oldu. Diğer sporcularımızdan Mustafa Tekdal ise 12. Sırada yer aldı ve milli takımımız toplamda 15 puana ulaştı. Bu sonucun ardından üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Kadınlarda da başarı bekleyen milli takımımız, Ayşe Tekdal ile Meryem Bekmez ile yarıştı ancak herhangi bir madalya kazanamadı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 20:39
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Yürüyüş KupasıTürkiye
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