Avrupa Süper Lig projesinden ayrılacak takımlar hangileri?

On iki büyük takım yaptığı açıklamada Avrupa Süper Ligi maçlarının yapılacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından yağan tepkiler sonucu pek çok takım ligden ayrılma kararını açıkladı.

Real Madridli Florentino Perez tarafından başlanan Avrupa Süper Ligi’ne Real Madrid dışında Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter ve Juventus, Atletico Madrid, Barcelona takımları da katılacağını duyurmuştu. Duyurunun üzerinden daha saatler geçmişken takımlar maçlara katılmayacaklarını açıklamaya başladı. Önce UEFA ve FİFA ardından İngiltere Başbakanı Avrupa Süper Ligi’ni doğru bulmadıklarını açıklayarak bu karardan geri çekilmesini tavsiye etmişlerdi.

Olayın büyümesinin ardından Milan, Barcelona, Atletico Madrid Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham Machester City ve Manchester United gibi pek çok takım Avrupa Süper Ligi’nden çekildiklerini açıkladı.