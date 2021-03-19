Avrupa Ligi'nde yarı finalde hangi takımlar karşılaşacak? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final maçları tarihleri ve eşleşmeleri

UEFA Lig'de kalan son 8 takımın eşleşmeleri belli oldu. Manchester United, La Liga ile eşleşerek AC Milan'ı eledi. Arsenal ise Slavia Prag ile oynayacak.

Roma ile Ajax eşleşirken Dinamo Zagreb ile Villarreal eşleşti. Dinamo Zagreb büyük üstünlüğünü Tottenham'ı eledi.

Manchester United - Granada:

UEFA Avrupa lig'inde son 16'ya kalan takımların ilk tur maçında AC Milan ile 1-1 berabere kalırken, deplasman zamanında İtalyan Pogba'yı 1-0 yenerek finale adım attı.

Granada bu Lig'de Norveç takımından Molde'yi geride bırakmayı başardı. Liga ise 1-0 evinde maçı alırken, deplasmanda rakibine 2-1 yenilerek turu avantajlı hale getirdi.

Slavia Prag - Arsenal:

Lig'de ilk 4'e girme durumu olmayan Arsenal, Şampiyonlar Lig'ine direkt girerek hedefliyor. Arteta'nın takımı Olympiakos'u 3-1 yendi.

Arsenal, evinde Yyunanlı takıma yenilmesine rağmen çeyrek final hakkına sahip oldu.

Slavia Prag turda Rangersdep'i g . İskoçların evinde Çekya takımla karşılaşıp birlikte kalınca, deplasmanda rakibini yenerek çeyrek finale katılmayı başardı.

Roma - Ajax:

Çeyrek finalde Young Boys'e geride bırakarak gelen Ajax, deplasmanda rakibini 3-0, deplasmanda 2-0 yenmeyi başararak çeyrek finale hak kazandı.

Roma evinde Donetsk'i 3-0, deplasmanda ise 2-1 yenerek çeyrek finale kapıyı araladı.

Villarreal - Dinamo Zagreb:

Lig'de büyük çıkışla Zagreb gerçekleştirdi. Hırvat takım Tottenham'a deplasmanda 2-0 yenildi uzatmalara giden maçın son durumunda ise 3-0 mağlupla çeyrek finale katıldı.

Rövanşta hat-trickle Mislac Orsic ün yaptı.

Son 16lık turda Dynamo Kiev'i Villarreal bunu geride koydu. İki maçta da 2-0 lık galibiyetle çeyrek finale geçti.

Manchester United - Granada eşleşmesiyle, Ajax - Roma eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde oynayacak.

Arsenal - Slavia Prag eşleşmeside tur atlayan takım ile yarı finalde Dinamo Zagreb - Villarresl eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

İlk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da olacak. Yarı finalin ilk yarısı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayısıs'ta olacak.