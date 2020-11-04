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Avrupa Ligi kapsamında Sivasspor'a konuk olan Karabağ'a havalimanında anlamlı karşılama!

UEFA Avrupa Ligi Grup maçlarında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Karabağ için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda anlamlı bir karşılama gerçekleştirildi. Karabağ takımı havalimanında "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı ile karşılandı...

04 Kasım 2020 Çarşamba 17:44
Avrupa Ligi kapsamında Sivasspor'a konuk olan Karabağ'a havalimanında anlamlı karşılama!
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. Karşılaşmasında yarın Sivasspor ile Karabağ arasında oynanacak maç için hazırlıklar başladı. Sivas’a gelen Karabağ takımı öğrenciler tarafından “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısı ile karşılandı.


Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan Karabağ kafilesi Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inmesi sonrasında konaklayacakları otele doğru yola çıktılar. Kafilenin havalimanında geçiş yaptığı sırada Spor Sivas Projesi bünyesinde izcilik faaliyetlerini devam ettiren bir grup öğrenci “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısını açarak kafileye çiçek uzattı.

İki ülkenin milli marşlarını okuyan ve Azerbaycan ile Türkiye bayraklarını açan öğrenciler, Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı verdiler.

Karabağ takımı bugün saat 19.00’da yapacağı antrenman ile birlikte Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlamış olacak. Karabağ ile Sivasspor arasında oynanacak olan karşılaşma yarın saat 20.55’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.




Son Güncelleme: 04.11.2020 17:44
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Anahtar Kelimeler:
SivassporKarabağUEFA Avrupa Ligi
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