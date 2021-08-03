İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

Avrupa kupalarında kura heyecanı yaşanıyor

Avrupa kupalarında kura heyecanı yaşanıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde bugün kura çekimi gerçekleşecek. Takımlarımızın Avrupa’daki rakipleri bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki eşleşmeler merakla bekleniyor.

03 Ağustos 2021 Salı 00:11
Avrupa kupalarında kura heyecanı yaşanıyor
Takip Et:

Avrupa futbolunun merakla beklediği kupa eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eşleşmeleri bugün Nyon’da yapılan çekilişle açıklacak.

Doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarından yer alacak olan Beşiktaş’ın gruplardaki rakipleri bugün yapılacak kurada belli olmazken, play-off turu eşleşmeleri açıklanacak.

Buna karşın UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin bu turda dahil olduğu Galatasaray’ın ise 3.eleme turunda St. Jhone Stone’u yenmesi halinde muhtemel rakibi belirlenecek. UEFA Avrupa Ligi play –off kuraları saat 14:00’te başlayacak.

UEFA aldığı son kararla birlikte aynı ülke takımlarının play-off eşleşmelerinde karşılaşmasına karar verdi. Bu karar sonucunda Galatasaray play-off turuna kalırsa Fenerbahçe ile eşleşebilir.

Trabzon ve Sivas’ın rakipleri de belli oluyor

Tarihinde ilk kez düzenlenecek olan Konferans Ligi’nde ülkemizi Sivasspor ve Trabzonspor temsil edecek. Üçüncü eleme turunda Trabzonspor Molde’yi elerse muhtemel rakibi bugün belli olacak. Sivasspor’un ise Dinamo Batum’u elemesi halinde muhtemel rakibini öğrenecek. Konferans Lig kuraları saat 15:00’te gerçekleşecek.


Son Güncelleme: 03.08.2021 00:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAvrupa LigiŞampiyonlar LigiKura
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?

Popüler Haberler

Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Fox TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Telefon ile profesyonel fotoğraf nasıl çekilir? Telefon ile güzel fotoğraf çekmenin yöntemleri
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
İtalya Köylerine taşınma başvuru nasıl yapılır, oturma izni nasıl alınır?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.