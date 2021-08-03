Avrupa kupalarında kura heyecanı yaşanıyor

Avrupa futbolunun merakla beklediği kupa eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eşleşmeleri bugün Nyon’da yapılan çekilişle açıklacak.

Doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarından yer alacak olan Beşiktaş’ın gruplardaki rakipleri bugün yapılacak kurada belli olmazken, play-off turu eşleşmeleri açıklanacak.

Buna karşın UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin bu turda dahil olduğu’ın ise 3.eleme turunda St. Jhone Stone’u yenmesi halinde muhtemel rakibi belirlenecek. UEFA Avrupa Ligi play –off kuraları saat 14:00’te başlayacak.

UEFA aldığı son kararla birlikte aynı ülke takımlarının play-off eşleşmelerinde karşılaşmasına karar verdi. Bu karar sonucunda Galatasaray play-off turuna kalırsa Fenerbahçe ile eşleşebilir.

Trabzon ve Sivas’ın rakipleri de belli oluyor

Tarihinde ilk kez düzenlenecek olan Konferans Ligi’nde ülkemizi Sivasspor ve Trabzonspor temsil edecek. Üçüncü eleme turunda Trabzonspor Molde’yi elerse muhtemel rakibi bugün belli olacak. Sivasspor’un ise Dinamo Batum’u elemesi halinde muhtemel rakibini öğrenecek. Konferans Lig kuraları saat 15:00’te gerçekleşecek.