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Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan gümüş madalya heyacanı

Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya'nın başkenti Varşova'da düzendi. Milli güreşçimiz Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kilo kategorisinde üç rakibini yenerek finale yükseldi. Finalde rakibinin teknik üstünlüğü ile yenilen güreşçimiz gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:35
Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan gümüş madalya heyacanı
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Polonya'da gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli güreşçi Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kilo kategorisinde mücadele verdi. İlk üç rakibini başarılı bir şekilde yenen Başar, finalde dünyada ve Avrupa'da şampiyon olan Macar Tamas Lorincz ile karşı karşıya geldi.

Başar, teknik üstünlüğü elinde tutan rakibine 8-0 yenildi. Yenilginin ardından Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Rakibi Lorincz ise güreş kariyerinde dördüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Büyükler kategorisinde mücadele veren Yunus Emre, büyükler kategorisinde ilk madalyasını aldı. 

Polonya'da gerçekleşen müsabakanın ilk turda yapılan karşılaşmasında Milli güreşçi, Ermeni Varuzhan Grigoryan'ı 9-0 sayı tuşuyla çeyrek finale yükseldi. Başar, çeyrek finalde ise Avrupa şampiyonu olan Azerbaycanlı Sanan Suleymanov'u 8-5 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Dmytro Pyshkov ile karşılaştı. Karşılaşma sonucunda rakibini 4-0 yenerek finale ulaştı. 




Son Güncelleme: 24.04.2021 22:35
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Avrupa Güreş şampiyonasıGrekoromen Stil 77 KiloYunus Emre BaşarYunus Emre Başar Gümüş Madalya Aldı
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