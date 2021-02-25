Avni Yıldırım Caner Alvarez karşılaşması ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

25 Şubat 2021 Perşembe 22:34
Avni Yıldırım
Canelo Alvarez mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Dünyaca ünlü Canelo Alvarez, serisini sürdürmeye çalışacak. Avni Yıldırım ise bu güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak galibiyetle ayrılmak istiyor.
Avni Yıldırım Canero Alvarez maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
28 Şubat Pazar günü Türkiye saatiyle sabah vakitlerinde başlayacak olan Avni Yıldırım Canelo Alvarez mücadelesi SSport Plus ekranlarında canlı olarak verilecek.
Son Güncelleme: 25.02.2021 22:34
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