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Avni Yıldırım Caner Alvarez karşılaşması ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Avni Yldırım’ın maçının hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Milli boksörümüz, boks dünyasının önemli simalarından Canelo Alvarez ile yapacağı maçın ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı.

25 Şubat 2021 Perşembe 22:34
Avni Yıldırım Caner Alvarez karşılaşması ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Avni Yıldırım Canelo Alvarez mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Dünyaca ünlü Canelo Alvarez, serisini sürdürmeye çalışacak. Avni Yıldırım ise bu güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Avni Yıldırım Canero Alvarez maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

28 Şubat Pazar günü Türkiye saatiyle sabah vakitlerinde başlayacak olan Avni Yıldırım Canelo Alvarez mücadelesi SSport Plus ekranlarında canlı olarak verilecek.



Son Güncelleme: 25.02.2021 22:34
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Anahtar Kelimeler:
BoksCanero AlvarezAvni Yıldırım
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