Avni Yıldırım - Canelo boks maçı ne zaman, saat kaçta olacak? Avni Yıldırım - Canelo maç tarihi ve yayın kanalı

Türkiye’nin en ünlü boksörlerinden birisi olan Avni Yıldırım, dünyaca ünlü Canelo lakabıyla bilinen Saul Alvarez ile karşı karşıya gelecek. İki isimde boksun önde gelen sporcularından. Hayranlar bu kıran kırana geçecek olan maçı sabırsızlıkla bekliyorlar. Meksika kökenli Canelo ile karşılaşacak olduğumuz mücadele Amerika’da Miami’de düzenlenecek.

Avni Yıldırım – Canelo maçı hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

Herkesin merakla beklediği mücadelenin tarihi belli oldu. Avni Yıldırım – Canelo arasında düzenlenecek olan boks müsabakası 28 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Karşılaşmanın 28 Şubat günü hangi gün yayınlanacağı henüz belirlenmedi ama maçı S Sport Plus kanalının yayınlayacağı kesinleşti.

Avni Yıldırım gerçekleşecek müsabaka hakkında konuştu

Avni Yıldırım, dünyada milyonlarca kişinin izleyeceği bu boks müsabakasında ülkemizi gururla temsil edeceğini söyledi. Son zamanlarda sağlık açısından sorunlarla karşılaşan Avni Yıldırım, bu maçı alnının hakkıyla kazanacağını söyledi. Uzun süredir maçlarda göremediğimiz Yıldırım bu süre içerisinde daima kendini eğittiğini ve antrenmanlarına aralıksız bir şekilde devam ettiğini iletti. Elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Avni Yıldırım’a güvenimiz tam. Avni Yıldırım, dünya şampiyonu olan milli boksörümüz Sinan Şamil Sam’ı izleyerek büyüdüğünü ve kendisinden esinlenerek boks oynamaya başladığını ifade etti. Kendisinin altın kemeri alarak ülkemize sağa salim bir şekilde geri döneceğini umuyoruz.