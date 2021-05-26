Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Bir dönem Galatasaray’ın gündeminde olan Aurelio Buta, transfer sezonunun açılmasıyla gündemlere tekrar geldi . Beşiktaş kulübü ,Rosier ile anlaşamazsa hedefine Aurelio Buta’yı aldı. Aurelio Buta’nın kim olduğu merak edilmektedir. Aurelio Buta kimdir?
Aurelio Buta
2020-2021 sezonunda 34 maça çıktı ve 3 asist yaptı. Portekiz’in alt yaş gruplarında 57 kez milli oldu. Royal Antwerp takımıyla 30 Haziran 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3.50 milyon £ olan futbolcu, Beşiktaş’ın gündeminde yer alıyor.
Son Güncelleme: 26.05.2021 14:26