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Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş, yönetimini transferde temkinli ilerliyor. Geçen sezon sağ bek için Sporting kulübünden kiralan Valentin Rosier'in alternatifi aranıyor. Beşiktaş kulübü ,Sporting kulübüyle Rosier için anlaşamazsa yönler Aurelio Buta'ya çevrilecek. Futbolseverler ,Aurelio Buta'nın kim olduğunu merak etmektedir. Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta hangi takımda forma giyiyor? Bu haberimizde Aurelio Buta ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik. İşte Aurelio Buta'nın kariyeri...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:26
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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Bir dönem Galatasaray’ın gündeminde  olan Aurelio Buta, transfer sezonunun açılmasıyla gündemlere tekrar geldi . Beşiktaş kulübü ,Rosier ile anlaşamazsa hedefine Aurelio Buta’yı aldı. Aurelio Buta’nın kim olduğu merak edilmektedir. Aurelio Buta kimdir?

Aurelio Buta

Aurelio Buta 10 Şubat 1997 senesinde doğdu. Portekiz ve Angolu uyruklarına sahip olan futbolcu,futbol kariyerine Benfica’da başladı. 2017 senesinde kiralık olarak Royal Antwerp takımında forma giydi. 2017-2018 sezonunda etkileyici bir performans sergileyen Buta’nın bonservisi Benfica kulübünden alındı. 34 maçta 2 gol ve 6 asistlik bir katkı vermişti.

2020-2021 sezonunda 34 maça çıktı ve 3 asist yaptı. Portekiz’in alt yaş gruplarında 57 kez milli oldu. Royal Antwerp takımıyla 30 Haziran 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3.50 milyon £ olan futbolcu, Beşiktaş’ın gündeminde yer alıyor.


Son Güncelleme: 26.05.2021 14:26
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Beşiktaş Transfer HaberleriAurelio Buta Kimdir?Beşiktaş Sağ Bek Transferi
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