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Aubameyang 3 yıl daha Arsenal'de

İngiltere Premier Lig’in başarılı ekiplerinden Arsenal, Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang’ın sözleşmesini uzattı. Başarılı futbolcu 2023 yılına kadar kendisini Arsenal’e bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

15 Eylül 2020 Salı 20:59
Aubameyang 3 yıl daha Arsenal'de
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Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang, 2023 yılına kadar Arsenal forması giyecek. İngiltere Premier Lig’in başarılı ekiplerinden Arsenal, Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang’ın sözleşmesini uzattı. Başarılı futbolcu 2023 yılına kadar kendisini Arsenal’e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 31 yaşındaki yıldızla 3 senelik yeni sözleşme imzaladı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başarılı forvet, ‘’Arsenal’de kaldığım için çok mutluyum. Şimdiye kadar bu güzide kulüpte olduğum için, bugün attığım bu imza için pişmanlık duymadım. Ben bu kulübün efsaneleri arasına adımı yazdırmak istiyorum’’ dedi.

2018 yılında Alman Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'dan transfer edilen Gabonlu yıldız, Arsenal formasıyla şimdiye kadar 11 maça çıktı. Bu maçlarda toplamda 72 gol kaydeden Aubameyang, 3 yıl daha İngiltere’de kalacak.



Son Güncelleme: 15.09.2020 20:59
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereArsenalAubameyang
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