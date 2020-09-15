Aubameyang 3 yıl daha Arsenal'de

Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang, 2023 yılına kadar Arsenal forması giyecek. İngiltere Premier Lig’in başarılı ekiplerinden Arsenal, Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang’ın sözleşmesini uzattı. Başarılı futbolcu 2023 yılına kadar kendisini Arsenal’e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 31 yaşındaki yıldızla 3 senelik yeni sözleşme imzaladı.
2018 yılında Alman Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'dan transfer edilen Gabonlu yıldız, Arsenal formasıyla şimdiye kadar 11 maça çıktı. Bu maçlarda toplamda 72 gol kaydeden Aubameyang, 3 yıl daha İngiltere’de kalacak.
Son Güncelleme: 15.09.2020 20:59