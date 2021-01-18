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Attila Szalai resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme imzalandı!

Geçtiğimiz gün sağlık kontrolü için İstanbul'a gelen Attila Szalai ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı. 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Szalai ile ilgili Fenerbahçe'nin paylaşımı merak ediliyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 02:07
Attila Szalai resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme imzalandı!
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Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrolü için İstanbul’a gelen Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limasol’de forma giyen 22 yaşında ki defans oyuncusu Attila Szalai sağlık kontrolü için geldiği İstanbul’da sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe sözleşme sonrasında ‘Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu forma ile başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai.’ Açıklamalarında bulundu.



Son Güncelleme: 18.01.2021 02:07
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FenerbahçeAttila SzalaiFenerbahçedeResmi Sözleşme
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