Attila Szalai resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme imzalandı!

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrolü için İstanbul’a gelen Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Fenerbahçe sözleşme sonrasında ‘Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu forma ile başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai.’ Açıklamalarında bulundu.
Son Güncelleme: 18.01.2021 02:07