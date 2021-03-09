Attila Szalai, performansıyla büyülemeye devam ediyor

Son yıllarda stoper hattına yapılan başarısız transferlerle anılan’de devre arasında takıma katılan genç oyuncu Attilaperformansıyla dikkat çekiyor. Daha önce yapılan Zanka, Falette, Diego Reyes, transferlerinden farklı olarak takıma gelir gelmez katılan ve performansıyla fark yaratan Szalai, şimdiden bonservisini çıkardı.

Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol’den devre arasında 2 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu sol ayaklı sol stoper olmasının yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Son haftalarda defans hattında rakiplerine izin vermeyen Macar oyuncu, son olarak Konyaspor maçında da Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.