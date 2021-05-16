İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Atletico Madrid son hafta kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek

İspanya La Liga’nın 37. haftasında evinde Osasuna’yı ağırlayan Atletico Madrid, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Atletico, son hafta kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İşte detaylar...

16 Mayıs 2021 Pazar 21:37
Atletico Madrid son hafta kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek
Takip Et:

İspanya La Liga’nın 37. haftasında Atletico Madrid ile Osasuna karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geriden gelip galibiyete kavuşan Atletico, son hafta kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Atletico Madrid’e galibiyeti getiren golleri, Renan Lodi ve Luis Suarez kaydetti. Bu sonuçla puanını 83 yapan Atletico, ikinci Real Madrid’in 2 puan önünde son haftaya lider girdi. Son hafta kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Atletico, puan kaybetmesi halinde Real Madrid’in de puan kaybetmesini bekleyecek.

Maçtan puansız ayrılan Osasuna’nın golü ise Budimir’den geldi. Bu sonuçla 44 puanda kalan Osasuna, haftayı 11. sırada tamamladı.

Atletico Madrid son hafta deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Osasuna ise evinde Real Sociedad’ı konuk edecek.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridOsasunaLa Ligaİspanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de Penaltı Lideri Galatasaray
Süper Lig'de Penaltı Lideri Galatasaray
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
Antalyaspor'dan Açıklama Geldi
Antalyaspor'dan Açıklama Geldi
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar

Popüler Haberler

İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 16 Mayıs 2021 Pazar geri ödeme tablosu
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Mayıs 2021 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 16 Mayıs 2021
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Mayıs 16 Pazar
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mayıs 16 2021
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Huobi (HT) coin nedir? HT Token açıklaması
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Güncel gümüş fiyatları 16 Mayıs 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Gelir belgesiz acil kredi veren bankalar 2021
Cep telefonu imei kayıt ücreti ve IMEI harcı ne kadardır? 2021
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Teşkilat dizisinde Mete karakterini Mesut Akusta canlandırıyor
Teşkilat dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Çağlar Ertuğrul biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat Hakkı Dayı kimdir? Tuncer Salman biyografisi
Kefaret Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.