Atletico Madrid son hafta kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek

İspanya La Liga’nın 37. haftasında Atletico Madrid ile Osasuna karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geriden gelip galibiyete kavuşan Atletico, son hafta kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Atletico Madrid’e galibiyeti getiren golleri, Renan Lodi ve Luis Suarez kaydetti. Bu sonuçla puanını 83 yapan Atletico, ikinci Real Madrid’in 2 puan önünde son haftaya lider girdi. Son hafta kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Atletico, puan kaybetmesi halinde Real Madrid’in de puan kaybetmesini bekleyecek.

Maçtan puansız ayrılan Osasuna’nın golü ise Budimir’den geldi. Bu sonuçla 44 puanda kalan Osasuna, haftayı 11. sırada tamamladı.

Atletico Madrid son hafta deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Osasuna ise evinde Real Sociedad’ı konuk edecek.