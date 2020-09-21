Atletico Madrid Luis Suarez'i transfer ederse, Diego Costa Fenerbahçe'ye gelebilir

Atletico Madrid’in Suarez’i kadrosuna katmasının ardından Diego Costa ile yolların ayrılması beklenirken, gözler forvet arayışında olan Fenerbahçe’ye çevrildi. Diego Costa ile ilgilenen Juventus’un da bu transfer vazgeçmesinin ardından Fenerbahçe’nin eli güçlendi.

Anlaşma sağlandı

Suarez gelirse, Costa gider

İspanyol basınında Luis Suarez’in 1 yıl kalan sözleşmesini alacaklarını bırakarak feshedeceği ve serbest kalacağına yer verildi. Barcelona oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verirken, oyuncudan gelir elde etmek istiyor.

Madrid temsilcisi ise Suarez ile temasa geçerken, bu transferi bitirmeden önce yüksek maliyeti olan Diego Costa ile yolları ayırmak istiyor.

Gözler Fenerbahçe’ye çevrildi

Suarez gelişmesinin ardından Fenerbahçe Costa ilişkisi gündeme gelirken, İspanyol basınında henüz resmi bir talebin olmadığına yer verildi. Ancak resmi bir girişim olmasa da Costa için tek adresin Fenerbahçe olduğu konuşuluyor.