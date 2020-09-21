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Atletico Madrid Luis Suarez'i transfer ederse, Diego Costa Fenerbahçe'ye gelebilir

Atletico Madrid, Barcelona ile yollarını ayıran golcü Luis Suarez ile anlaştı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Suarez ve kulübün anlaştığı ancak transferin bitmesi için Diego Costa’nın takımdan ayrılmasının beklendiği söyleniyor. Atletico Madrid Diego Costa’nın yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor.

21 Eylül 2020 Pazartesi 17:04
Atletico Madrid Luis Suarez'i transfer ederse, Diego Costa Fenerbahçe'ye gelebilir
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Atletico Madrid’in Suarez’i kadrosuna katmasının ardından Diego Costa ile yolların ayrılması beklenirken, gözler forvet arayışında olan Fenerbahçe’ye çevrildi. Diego Costa ile ilgilenen Juventus’un da bu transfer vazgeçmesinin ardından Fenerbahçe’nin eli güçlendi.

Anlaşma sağlandı


İspanyol basınında Luis Suarez’in 1 yıl kalan sözleşmesini alacaklarını bırakarak feshedeceği ve serbest kalacağına yer verildi. Barcelona oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verirken, oyuncudan gelir elde etmek istiyor.

Suarez gelirse, Costa gider

Madrid temsilcisi ise Suarez ile temasa geçerken, bu transferi bitirmeden önce yüksek maliyeti olan Diego Costa ile yolları ayırmak istiyor.

Gözler Fenerbahçe’ye çevrildi

Suarez gelişmesinin ardından Fenerbahçe Costa ilişkisi gündeme gelirken, İspanyol basınında henüz resmi bir talebin olmadığına yer verildi. Ancak resmi bir girişim olmasa da Costa için tek adresin Fenerbahçe olduğu konuşuluyor.



Son Güncelleme: 21.09.2020 17:04
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Anahtar Kelimeler:
SuarezCostaFenerbahçe
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