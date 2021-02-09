Atletico Madrid 2 oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı!

İspanya La Liga’nın son yılların başarılı takımlarından olan Atletico Madrid ekibinde iki oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İspanyol devi tarafından yapılan açıklamalarda orta sahada görev alan Fransız Thomas Lemar ve Meksikalı Hector Herrera’nın Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İspanya’da alınan kararlar sonrasında 2 oyuncu 10 günlük izolasyona gireceği belirtildi. Yapılan testler sonucunda Atletico Madrid kulübünde Covid-19 testleri pozitif çıkan toplam oyuncu sayısı 6 oldu. 30 Ocak’ta Yannick Carrasco ve Mario Hermoso, 3 Şubat’ta Joao Felix ve 4 Şubat tarihinde Dembele’nin testleri pozitif çıkmıştı.

Ayrıca İspanya spor basınının önde gelen gazetelerinden Marca Atletico’nun koronavirüse yakalanan oyuncuların mutasyonlu virüs olabileceği iddia edildi.