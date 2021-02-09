Atletico Madrid 2 oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı!

İspanya La Liga’nın son yılların başarılı takımlarından olan Atletico Madrid ekibinde iki oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İspanya’da alınan kararlar sonrasında 2 oyuncu 10 günlük izolasyona gireceği belirtildi. Yapılan testler sonucunda Atletico Madrid kulübünde Covid-19 testleri pozitif çıkan toplam oyuncu sayısı 6 oldu. 30 Ocak’ta Yannick Carrasco ve Mario Hermoso, 3 Şubat’ta Joao Felix ve 4 Şubat tarihinde Dembele’nin testleri pozitif çıkmıştı.
Ayrıca İspanya spor basınının önde gelen gazetelerinden Marca Atletico’nun koronavirüse yakalanan oyuncuların mutasyonlu virüs olabileceği iddia edildi.
Son Güncelleme: 09.02.2021 15:39