Atakan Üner Beşiktaş'a çok yakın

Transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan birisi olan Beşiktaş’ta, genç transferlerine ağırlık verildi. Kadrosunu Alanyaspor’dan Wellinton ve N’Skala ile güçlendiren Siyah Beyazlılar Kayserispor’dan da Benard Mensah’ı kadrosuna katmıştı.

Bir süredir transfer dedikodularında baş sıralarda olan’in Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. Adı Galatasaray ile de anılan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak Altınordu’da forma giydi.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performans ile tüm gözleri üzerine çeken başarılı futbolcu Hüseyin Atakan Üner gelecek vaad eden oyuncular arasında gösteriliyor. Çıkan haberlere göre Beşiktaş ile anlaşma sağlayan oyuncunun yanı sıra kulübü Altınordu ile de el sıkışıldı. Siyah Beyazlı kulüp Üner için Altınordu’ya 150 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon 34 maça çıkan Hüseyin Atakan Üner, bu maçlarda 4 gol atıp 8 de asist yapmıştı.