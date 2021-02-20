Aslan zirveyi bırakmıyor! Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla sürüyor. Haftanın en kritik mücadelesinde karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşmasında, gülen taraf deplasman ekibi Galatasaray oldu. Rakibini 1-0 yenen Galatasaray, zirveyi bırakmadı. 3 puanı hanesini yazdıran sarı kırmızılılar, bu haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Galatasaray’a 3 puanı getiren tek golü, Emre Kılınç kaydetti. Puanını 54 yapan Cimbom, maç fazlasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3 puan önünde, zirvede yer aldı.
Alanyaspor sıradaki maçını, 27 Şubat Cumartesi günü Karagümrük ile deplasmanda oynacak. Galatasaray ise aynı gün evinde Erzurumspor’u konuk edecek.
Son Güncelleme: 20.02.2021 21:50