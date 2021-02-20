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Aslan zirveyi bırakmıyor! Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan lider Galatasaray, bu maçtan da 3 puanla ayrıldı. Rakibini 1-0 yenen Cimbom, zirvedeki yerini korudu. Futbolseverler ise Galatasaray’ın Alanyaspor’u 1-0 yendiği maçın detaylarını merak ediyor. İşte detaylar...

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:50
Aslan zirveyi bırakmıyor! Alanyaspor 0-1 Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla sürüyor. Haftanın en kritik mücadelesinde karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşmasında, gülen taraf deplasman ekibi Galatasaray oldu. Rakibini 1-0 yenen Galatasaray, zirveyi bırakmadı. 3 puanı hanesini yazdıran sarı kırmızılılar, bu haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Galatasaray’a 3 puanı getiren tek golü, Emre Kılınç kaydetti. Puanını 54 yapan Cimbom, maç fazlasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3 puan önünde, zirvede yer aldı.

Maçtan puansız ayrılan Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Haftayı 5. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, oynadığı oyunla takdirleri kazandı.

Alanyaspor sıradaki maçını, 27 Şubat Cumartesi günü Karagümrük ile deplasmanda oynacak. Galatasaray ise aynı gün evinde Erzurumspor’u konuk edecek.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:50
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayAlanyaspor
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