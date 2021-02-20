Aslan zirveyi bırakmıyor! Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla sürüyor. Haftanın en kritik mücadelesinde karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşmasında, gülen taraf deplasman ekibi Galatasaray oldu. Rakibini 1-0 yenen Galatasaray, zirveyi bırakmadı. 3 puanı hanesini yazdıran sarı kırmızılılar, bu haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Galatasaray’a 3 puanı getiren tek golü, Emre Kılınç kaydetti. Puanını 54 yapan Cimbom, maç fazlasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3 puan önünde, zirvede yer aldı.

Maçtan puansız ayrılan Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Haftayı 5. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, oynadığı oyunla takdirleri kazandı.

Alanyaspor sıradaki maçını, 27 Şubat Cumartesi günü Karagümrük ile deplasmanda oynacak. Galatasaray ise aynı gün evinde Erzurumspor’u konuk edecek.