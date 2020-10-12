Arsene Wenger seneler sonra Ronaldo ve Messi itirafında bulundu!

Arsenal’ın eski deneyimli teknik direktörü Arsene Wenger İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. 22 sene Arsenal’i çalıştıran deneyimli teknik adam kendisine sorulan “En acı verici transfer pişmanlığınız neydi?” sorusuna, Ronaldo ve Messi ile ilgili önemli ifadeler kullanarak yanıt verdi.
Arsene Wenger açıklamalarında Lionel Messi ve Gerard Pıque hakkında da önemli ifadeler kullandı. Oyuncularla bir dönem ilgilendiklerini ifade eden Wenger, menajerler nedeniyle transferlerin gerçekleşemediğini, Pique’nin Manchester United’a gittiğini, Messi’nin de kulübü tarafından bırakılmak istenmediğini söyledi.
Son Güncelleme: 12.10.2020 23:13