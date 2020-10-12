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Arsene Wenger seneler sonra Ronaldo ve Messi itirafında bulundu!

Arsenal’ın eski teknik direktörü Arsene Wenger İngiliz basınında yaptığı açıklamalarında Ronaldo ve Messi hakkında itiraflarda bulundu. Deneyimli teknik adam açıklamalarında iki yıldız oyuncuyu bir dönem almak istediklerini ancak ellerinden kaçırdıklarını ifade etti…

12 Ekim 2020 Pazartesi 23:13
Arsene Wenger seneler sonra Ronaldo ve Messi itirafında bulundu!
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Arsenal’ın eski deneyimli teknik direktörü Arsene Wenger İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. 22 sene Arsenal’i çalıştıran deneyimli teknik adam kendisine sorulan “En acı verici transfer pişmanlığınız neydi?” sorusuna, Ronaldo ve Messi ile ilgili önemli ifadeler kullanarak yanıt verdi.


Wenger konuyla ilgili açıklamasında Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’a transferinden önce Arsenal’e katılmak üzere olduğunu, Ronaldo ve annesiyle görüşmelerin yapıldığını ve Sporting Lizbon ile gerekli anlaşmanın yapıldığını ancak Manchester’in yardımcı antrenörlüğe Carlos Queiroz’u getirmesiyle birlikte hızlı bir şekilde oyuncuyu transfer ettiklerini aktardı.

Arsene Wenger açıklamalarında Lionel Messi ve Gerard Pıque hakkında da önemli ifadeler kullandı. Oyuncularla bir dönem ilgilendiklerini ifade eden Wenger, menajerler nedeniyle transferlerin gerçekleşemediğini, Pique’nin Manchester United’a gittiğini, Messi’nin de kulübü tarafından bırakılmak istenmediğini söyledi.



Son Güncelleme: 12.10.2020 23:13
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Anahtar Kelimeler:
ArsenalArsene WengerCristiano RonaldoLionel Messi
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