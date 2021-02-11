Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi geliyor? Spor dünyası bu iddayı konuşuyor

-Karagümrük maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Fenerbahçe’nin Karagümrük’e karşı yenilmesi durumunda Fenerbahçe’nin, teknik direktörlüğünü yapanile olan anlaşmalarını bitireceği ve faklı bir teknik direktör arayışına gireceği iddiaları ortaya atıldı. Fenerbahçe’nin,Küresel Futbol Geliştirme Şefi olan’i teknik direktör olarak istediği söylendi.

Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından Mesut Özil aracılığıyla Arsene Wenger ile telefondan konferans görüşmesi yapılmış. 71 yaşında olan Wenger’i teknik direktör olarak almak isteyen Fenerbahçe’nin Wenger’e geniş yetkiler vereceği ve bu sayede onu FIFA’dan alabileceği düşünülüyor.

