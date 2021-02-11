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Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi geliyor? Spor dünyası bu iddayı konuşuyor

Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile olan anlaşmayı bozacağı iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin yeni direktör olarak Arsene Wenger ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

11 Şubat 2021 Perşembe 18:15
Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi geliyor? Spor dünyası bu iddayı konuşuyor
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Fenerbahçe-Karagümrük maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Fenerbahçe’nin Karagümrük’e karşı yenilmesi durumunda Fenerbahçe’nin, teknik direktörlüğünü yapan Erol Bulut ile olan anlaşmalarını bitireceği ve faklı bir teknik direktör arayışına gireceği iddiaları ortaya atıldı. Fenerbahçe’nin, FIFA Küresel Futbol Geliştirme Şefi olan Arsene Wenger’i teknik direktör olarak istediği söylendi.

Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından Mesut Özil aracılığıyla Arsene Wenger ile telefondan konferans görüşmesi yapılmış. 71 yaşında olan Wenger’i teknik direktör olarak almak isteyen Fenerbahçe’nin Wenger’e geniş yetkiler vereceği ve bu sayede onu FIFA’dan alabileceği düşünülüyor.



Son Güncelleme: 11.02.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Arsene WengerFenerbahçeFransızErol BulutMesut ÖzilFIFA
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