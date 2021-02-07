Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi geliyor? VAR Odası Arsene Wenger iddiası!

Ertem Şener’in sunuculuğunu yaptığı TV100 Kanalının VAR Odası programında, Ümit Özat’ın dün gece saatlerinde ortaya attığı Arsene Wenge’la alakalı olan iddiasından sonra İngiltere basını telaşa kapıldı.

Dün gerçekleşen Fenarbahçe-Galatasay derbisi sonrasında yayında bulunan VAR Odası’nda Ümit Özat fazlasıyla iddialı açıklamalar yaptı. Ümit Özat, yaptığı açıklamada bu sezonun sonunda Fenerbahçe’de Arsene Wenger’ın bulunacağına dair söylemlerde bulundu.

Yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı:

"Bu benim yorumum. Ben Mesut’a dayanarak söylüyorum. Mesut’u getirenler mutlaka altını, üstünü, arkasını, önünü nasıl dizayn edeceklerini de planlı yapmışlardır. Arsen Wenger mutlaka Fenerbahçe’nin gündemine gelecek. Yarın da bile gelebilir..."

İngiliz bir gazeteci Özat’ın ortaya attığı iddiaları gündeme getirdi ve sonrasında Ada basını da VAR Odası programını konuştu. İngiltere basını ise Arsene Wenger’ın ortaya atılan bu iddia ile alakalı konuyu değerlendirebileceğini yazdı.

Dünyada ünü bilinen bir teknik direktör olan Arsene Wenger, FIFA bünyesinde görev yapmaktadır ve hiçbir takımı çalıştırmamaktadır.