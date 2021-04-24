Arsene Wenger Avrupa Süper Ligi'ni eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid başkanı Fiorentino Perez tarafından duyurusu yapılan Avrupa Süper Ligi’nde deprem yaşandı. Başlangıçta 12 futbol kulübü kurucular listesinde bulunuyordu. Ancak taraftarların ve yöneticilerin tepkisinden sonra birçok kulüp geri adım attı ve kurucular listesinden ayrıldı. Konuyla ilgili İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden’in uzun bir süre menajerliğini yapankonuştu.

Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi’nin, İngiltere Premier Ligi’ni bitireceğini savundu. Avrupa Süper Ligi kurucuları arasında yer alan İngiliz ekipleri Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Liverpool ve Tottenham gelen tepkiler sonrasında Avrupa Süper Ligi’nden çekilmek zorunda kaldılar. Özellikle kulüp taraftarları bu adıma tepki gösterdi. Arsene Wenger de bu durumun sağlıklı bir durum olmadığını ve karardan dönen kulüplerin doğru adım attığını ifade etti.