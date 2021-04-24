İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Arsene Wenger Avrupa Süper Ligi'ni eleştirdi

İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Arsenal’ın menajerliğini yapan Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi hakkında konuştu. Wenger, bu ligin İngiltere ligini bitireceğini savundu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:12
Arsene Wenger Avrupa Süper Ligi'ni eleştirdi
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid başkanı Fiorentino Perez tarafından duyurusu yapılan Avrupa Süper Ligi’nde deprem yaşandı. Başlangıçta 12 futbol kulübü kurucular listesinde bulunuyordu. Ancak taraftarların ve yöneticilerin tepkisinden sonra birçok kulüp geri adım attı ve kurucular listesinden ayrıldı. Konuyla ilgili İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Arsenal’in uzun bir süre menajerliğini yapan Arsene Wenger konuştu.

Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi’nin, İngiltere Premier Ligi’ni bitireceğini savundu. Avrupa Süper Ligi kurucuları arasında yer alan İngiliz ekipleri Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Liverpool ve Tottenham gelen tepkiler sonrasında Avrupa Süper Ligi’nden çekilmek zorunda kaldılar. Özellikle kulüp taraftarları bu adıma tepki gösterdi. Arsene Wenger de bu durumun sağlıklı bir durum olmadığını ve karardan dönen kulüplerin doğru adım attığını ifade etti.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arsene WengerArsenal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi 2. sezon olacak mı?
Kuzey Yıldızı Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sabah kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı Asuman kimdir? Hazal Çağlar biyografisi
Recep İvedik filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Seksenler dizisi yeni Fehmi kim olacak?
Seksenler dizisinde Reha Özcan Fehmi karakterini mi oynayacak?
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
Tirit nedir? Trit yemeği nasıl yapılır? Trit malzemeleri, yapılışı ve tarifi
Akrep dizisindeki Ferda karakteri kimdir? Evrim Alasya nereli, yaşı kaç?
20 Nisan 2021 Salı ATV yayın akışında ne var?
Kefilsiz kredi veren bankalar ve kredi kullandırma şartları 2021
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Kaçak Yolcu film konusu ve oyuncuları
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.