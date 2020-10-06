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Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’den kulüp maskotuna büyük jest!

Arsenal’in yıldızı Türk asıllı Mesut Özil, ekonomik sorunlardan dolayı işten çıkarılan kulüp maskotu Gunnersaurus'a hayat veren Jerry Quy'ın maaşını ödeyeceğini söyledi. Özil bu davranışı ile kulüp taraftarlarının takdirini kazandı…

06 Ekim 2020 Salı 21:09
Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’den kulüp maskotuna büyük jest!
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Tüm dünyada etkisini sürdüren Pandemi nedeniyle futbol kulüpleri de ekonomik daralmaya gidiyor. Son olarak Premier Lig’in önemli ekiplerinden Arsenal’de de bazı işten çıkarmalar yaşandı. Kulübün 27 senedir maskotu olarak bilinen Gunnersaurus'a hayat veren Jerry Quy da işten çıkarılanlar arasında yer aldı. Ancak Jerry Quy’a güzel haber Mesut Özil’den geldi.


Son dönem içinde Arsenal’de forma şansı bulamayan Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, kulüpte kalmaya devam ettiği sürece maskot Gunnersaurus'un tüm maaşını ödemek istediğini bildirdi. Özil Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"27 yıl sonra Gunnersaurus'un, Jerry'nin, işten çıkarıldığını üzülerek öğrendim. Bu yüzden büyük yeşil adamımızın tam maaşlı çalışmasına devam etmesi için maskotumuzun maaşını karşılamak istiyorum"

Elde edilen bilgilere göre Jerry Quy maskotluk içinden senede 30.000 sterlin kazanıyor. Mesut Özil ise kulüpten haftalık 350.000 sterlin maaş alıyor.



Son Güncelleme: 06.10.2020 21:09
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Anahtar Kelimeler:
ArsenalPremier LigMesut Özil
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