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Arsenal'den Premier Lig'e iyi başlangıç! Fulham 0-3 Arsenal

Premier Lig'in açılış mücadelesinde Fulham'a konuk olan Arsenal, maçı 3-0 kazanmayı bildi. Etkili bir performans sergileyen Kırmızılı Beyazlı ekipte maçın yıldız ismi 3 golün asistini yapan yeni transfer Willian oldu.

12 Eylül 2020 Cumartesi 17:51
Arsenal'den Premier Lig'e iyi başlangıç! Fulham 0-3 Arsenal
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Premier Lig heyecanı Arsenal-Fulham maçıyla başladı. Yeni sezonun ilk maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde gülen taraf 3-0’lık skorla Arsenal oldu.


Fulham’a konuk olan Arsenal, İngiltere Ligi’nin açılış mücadelesinde şov yaptı. Maçta gösterdiği etkili performans ile Fulham’ı sahadan silen Kırmızı Beyazlılar 3 puanı 3 golle aldı. İlk yarıda maçın erken dakikalarında Lacazette’nin golüyle öne geçen Arsenal ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Kırmızı Beyazlı ekip, Gabriel ve Aubameyang’ın golleriyle maçı kazanmayı bildi.

Maçta geçen sezon Chelsea forması giyen Willian, Arsenal formasını ilk defa terletti. Maçta etkili bir performans gösteren Willian, 3 golün de asistini yapan isim oldu.



Son Güncelleme: 12.09.2020 17:51
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Anahtar Kelimeler:
FulhamArsenalPremier Lig
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