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Arsenal, yenilgi serisini sonlandırdı. Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, Southampton'ı ağırladı.

Arsenal yenilgiye devam mı ediyor? Ligde 3 haftadır art arda galibiyet alamayan takım, Southampton'la yaptığı maçı da berabere bitirdi. Premier Lig'in 13. haftasında Emirates Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından Arsenal 14, Southampton 24 puana yükselmiştir. İlerleyen haftalardaki puan tablosu merak edilmektedir. Arsenal' de 52. dakikada golü atan isim Pierre- Emerick- Aubameyang, Southampton'da golü atan isim ise 18. dakikada Theo Walcott olmuştur.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:45
Arsenal, yenilgi serisini sonlandırdı. Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, Southampton'ı ağırladı.
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Arsenal, yenilgi serisini bitirdi

Premier Lig’in 13. Haftasında Arsenal, ağırladığı Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Sezona beklediği gibi başlamayan Arsenal, peş peşe aldığı 3 yenilgiden sonra Southampton önünde puan alabildi. Ancak ev sahipliği yapan takımın kazanma hasreti 6 maça yükselmiş oldu.

Premier Lig’in 13. Haftasında Arsenal, ağırladığı Southampton ile 1-1 berabere kalmıştır. Arsenal, Southampton’ı  Emirates Stadı’nda konuk etti. Southampton takımından Theo Walcott, 18. Dakikada gol atarak devrenin 1-0 önde kapanmasını sağladı.

İkinci yarıda ataklara geçen Arsenal, 52. Dakikada Pierre-Emerick Aubameyang’ ın başarısıyla skoru eşit hale getirdi. Karşılaşma 1-1 sonlandı.

Arsenal takımından Gabriel Magalhaes, 62. Dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ligde 3 maç art arda mağlup olan Arsenal, sonuç itibariyle 14 puana, Southampton ise 24 ‘ e yükseldi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:45
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