Arsenal, yenilgi serisini sonlandırdı. Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, Southampton'ı ağırladı.

Arsenal, yenilgi serisini bitirdi

Premier Lig’in 13. Haftasında Arsenal, ağırladığı Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Sezona beklediği gibi başlamayan Arsenal, peş peşe aldığı 3 yenilgiden sonra Southampton önünde puan alabildi. Ancak ev sahipliği yapan takımın kazanma hasreti 6 maça yükselmiş oldu.

Premier Lig’in 13. Haftasında Arsenal, ağırladığı Southampton ile 1-1 berabere kalmıştır. Arsenal, Southampton’ı Emirates Stadı’nda konuk etti. Southampton takımından Theo Walcott, 18. Dakikada gol atarak devrenin 1-0 önde kapanmasını sağladı.

İkinci yarıda ataklara geçen Arsenal, 52. Dakikada Pierre-Emerick Aubameyang’ ın başarısıyla skoru eşit hale getirdi. Karşılaşma 1-1 sonlandı.

Arsenal takımından Gabriel Magalhaes, 62. Dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ligde 3 maç art arda mağlup olan Arsenal, sonuç itibariyle 14 puana, Southampton ise 24 ‘ e yükseldi.