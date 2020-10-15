Arsenal taraftarından Mesut Özil için imza kampanyası

İngiliz takımlarından Arsenal kadrosunda bulunan fakat maçlarda görev almayan yıldız futbolcu Mesut Özil için Arsenal taraftarı birlik oldu ve Özdil için imza kampanyası başlattı. 5 bin imza hedefi ile yola çıkan ve bu yola destek olan kişiler ile kampanya hızla büyüdü. Binlerce kişiye ulaşılırken, Arsenal taraftarları Mesut Özil'i hem lig hem de Avrupa Ligi maçlarında forma giymesini ve maçlarda Özdil’i görmek istiyorlar.

MESUT'A DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Doğum günü olan Özdil’e başlatılan bu kampanya ile Arsenal taraftarı bir nevi Özdil’e doğum günü hediyesi vermiş oldu. Başlattığı resmi imza kampanyasını Özil için de doğum günü hediyesi oldu. Geçen her sürede artan imza sayısı ile Arsenal taraftarı Mesut Özil'i Arsenal kadrosuna görmek istediklerini sürekli dile getirirken, başlatılan imza kampanyasıyla birlikte büyük destek gören Mesut Özil için de bu imza kampanyası doğum günü hediyesi olmuş oldu.

WENGER'DEN MESUT'A ÖVGÜ

Arsenal takımının eski hocası Arsene Wenger'den Musut Özdil’e destek geldi. Wender Özdil’in kadroya alınmayarak büyük bir yeteneğin görülmezden gelindiğini söylerken Özdil’in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu en üretken yıllarının olduğundan ve Özdil gibi yaratıcı bir oyuncunun oynamamasının herkes için bir kayıp olduğunu dile getirdi.

