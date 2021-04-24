Arsenal kendi sahasından mağlup olarak ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de bir maç daha sona erdi. Arsenal'in kendi stadyumu olan Emirates Stadyumu'nda konuk ettiği Everton sahadan galip ayrıldı.

76. dakikada Richarlison'un fileye yollağı top ile konuk takım 1-0 skorla maçın galibi oldu. Ancak Leno'nun (k.k.) topun yönünü değiştirmeye yönelik yaptığı hareketle gol olmasına sebep olduğu yönünde kayıtlara geçti.

Son 5 maçtır galibiyet yüzü görememişti. puan hasretinina ardından 23 Nisan 2021 tarihinde aldığı 3 puan ile 52 puana yükselmeyi başardı. Lig sıralamasında 8. sırada yerini aldı. Mağlup olan Arsenal ise 3 puanı kaybederek 46 puanda kalırken, ligdeki sırasını ise hemen Everton'un altında 9. sırada aldı.

Lig'in ilk yarısında Goodison Park'ta gerçekleşen maçta ev sahibi olan Everson takımı, konuk takımı 2-1 mağlup ederek kendi sahasından da galip ayrılmıştı.