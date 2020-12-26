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Arsenal, Chelsea karşısında nefes aldı

Premier Lig’de zor bir dönemden geçen Arsenal, Chelsea karşısında galibiyete koştu. 7 maçtır kazanamayan ve eleştirilerin odağı olan Arsenal, Chelsea’yi evinde 3-1 yendi. Arsenal’in gollerini; Lacazette, Xhaka ve Saka attı. Chelsea’nin tek golünü ise Tammy Abraham kaydetti.

26 Aralık 2020 Cumartesi 22:30
Arsenal, Chelsea karşısında nefes aldı
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Premier Lig’de 15. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Günün maçında Arsenal ve Chelsea karşı karşıya geldi. Zor zamanlardan geçen Arsenal, maçı 3-1 kazandı ve derin bir nefes aldı. Arsenal’in gollerini, 34. dakikada penaltıdan Lacazette, 44. dakikada Xhaka ve 56. dakikada Saka kaydetti. Chelsea’nin tek golü ise 85.dakikada Abraham’dan geldi. Chelsea’de 90+1. dakikada, Jorginho penaltı kaçırdı.

 

Son yılların en kötü başlangıcını yapan Arsenal, eleştirilerin odağı haline gelmişti. Özellikle Arsenal’in hocası Mikel Arteta, ağır bir şekilde eleştiriliyordu ve bu maçta da puan kaybederse koltuğundan olacağı söyleniyordu. Ancak Arsenal, sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 17’ye yükselten Arsenal, alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Konuk ekip Chelsea ise 25 puanda kaldı. Arsenal önümüzdeki hafta Brighton deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise evinde Aston Villa’yı ağırlayacak.



Son Güncelleme: 26.12.2020 22:30
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Anahtar Kelimeler:
ArsenalChelseaPremier LigFutbolMikel ArtetaArsenal-chelsea Kaç Kaç Bitti
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