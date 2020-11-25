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Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona hayatını kaybetti!

Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında evinde dinlenen Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'dan üzücü haber geldi. 60 yaşındaki efsane oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği aktarıldı...

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:09
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona hayatını kaybetti!
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Arjantin gazetesi Cların, efsane futbol oyuncusu Diego Maradona’nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Maradona’nın avukatı da Arjantinli efsane oyuncunun ölüm haberine onay verdi.

Clarin tarafından yapılan habere bakıldığında Arjantinli efsane oyuncu Diego Maradona’nın kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra evinde kalp krizi geçirerek hayata elveda dediği aktarıldı.


Pele ile beraber futbol tarihine ismini altın harflerle yazdıran oyuncular arasına giren Diego Maradona Arjantin Milli Takımı’nda 1986 senesinde Dünya Kupası’nı elde etmişti. İtalyan takımı Napoli ile de 2 defa lig şampiyonluğunu elde etmişti.

60 yaşındaki emektar futbolcu en son Arjantin Birinci Futbol Ligi ekiplerinden biri olan Gimnasia’nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Maradona’nın vefat haberinin alınmasıyla birlikte Arjantin Futbol Federasyonu ve milli takımı da onu bir veda mesajı ile uğurladı. Veda paylaşımında “Hoşçakal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte, sonsuza kadar kalacaksın” denildi.



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:09
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Anahtar Kelimeler:
ArjantinDiego MaradonaFutbol
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