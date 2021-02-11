Arızalanan ambulansı futbolcular iterek dışarı çıkardı!

Portekiz Kupası yarı final karşılaşmasında Braga ile Porto kozlarını paylaştı.

Braga’da top koşturan David Carmo, karşılaşmanın 68’inci dakikasında sakatlık yaşadı.

Yaşanan bu üzücü olay sonrasında ambulans ile sahaya giren sağlık ekipleri, futbolcuyu hastaneye kaldırmak için aracı çalıştırdı ancak beklenmeyen bir olay yaşandı.

Pepe de ambulansı itti

Ambulansın arıza yapmasından sonra Braga ve Portolu oyuncular aracı iterek sahanın dışına çıkarmaya gayret gösterdi. Aracı iten oyuncular arasında Porto’da top koşturan eski Beşiktaş oyuncusu Pepe de yer alıyordu.

Ayağı kırıldı

David Carmo’nun yapılan tedavi sonrasında ayak bileğinin kırık olduğu bildirilirken, bu duruma sebep olan Luis Diaz kırmızı kartı gören kişi oldu.

Braga-Porto karşılaşması 1-1’lik skorla tamamlandı.