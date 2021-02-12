Arda Turan, Marcao ve Etebo hakkında Fenerbahçe'den suç duyurusu!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı sonrası sarı lacivertli kulüp Arda Turan, Marcao ve Etebo hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukukçu Fenerbahçeliler Deneği (HUFEDER) tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Söz konusu dilekçenin incelemelerinin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.

İki takım arasında oynanan derbi maçı sonrası Galatasaray tarafının localarda gereğinden fazla seyircinin olması ve bir çoğunun da sağlık çalışanı olmaması konusunda yaptığı şikayet sonrası tribün tarafından gelen küfürlü tezahuratlar da büyük tepki çekmişti. Daha sonra sarı lacivertli kulüpte karşı tarafa maç sonrası kaptan Arda Turan'ın sosyal medyada yayınlanan hakaretli görüntüleri sonrası şikayette bulunmuştu.

Fenerbahçe yönetiminin bu kez de Arda Turan'ın şikayetini yanı sıra, Marcao ve Oghenekaro Peter Etebo hakkında da suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Suç duyurusuna gerekçe olarak da maçın hemen ardından soyunma odasında çekilen görüntüler eklendi. 6222 sayılı Kanun'a ek ilgili maddelerle cezalandırılmaları istemiyle 3 futbolcu hakkında Hukukçu Fenerbahçeliler Deneği (HUFEDER) tarafından hazırlanan suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. İncelemeye alınan suç duyrusunun işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.