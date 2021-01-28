Arda Turan Gaziantep'te vatandaşların baklava ikramını reddetti!

Galatasaray ile Gaziantep arasında oynanacak Süper Lig’in yeni haftası için Galatasaray kafilesi Gaziantep havalimanına indi. Gaziantepli vatandaşlar Galatasaraylı oyunculara büyük ilgi gösterirken üzerinde Galatasaray yazan baklavadan oyunculara ikram edildi. Arda Turan’a yapılan baklava teklifi tecrübeli oyuncu tarafından reddedildi.

Galatasaraylı oyuncular yeni hafta için Gaziantep’e uçtu. Havalimanında büyük bir ilgi ile karşılaşan Galatasaraylı oyunculara üzerinde Galatasaray yazılı baklavadan ikram edildi. Arda Turan’a yapılan ikramları Turan, ‘ben bunu yersem kilo alırım’ diyerek reddetti.

Galatasaraylı oyuncular daha sonrasında kalacakları otele giderken maç 29 Ocak 2021 saat 19.00’da Gaziantep Kalyon Stadyumunda karşılaşacak.