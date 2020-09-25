Arda Turan 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıkacak

Turan Süper Lig’in ilk iki haftasında 6 puan toplayan’ın ilk on birinde yer almış ve gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı. Turan 2011 yılında ayrıldığı sarı kırmızılı formaya bu sezon kavuşurken hırsıyla da dikkat çekti. Arda Turan ligin üçüncü haftasına oynanacak Fenerbahçe derbisinde de ilk on birde yer alacak.

Arda bu son olarak 30 Nisan 2011 tarihinde Beşiktaş derbisinde bir derbi maçına çıkmıştı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla birlikte Arda Turan 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıkmış olacak. Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe derbilerindeki tek golünü ise 19 Mayıs 2007 yılında atmıştı.